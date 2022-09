Mercato : Cristiano Ronaldo cherche un club, l'Italie se réveille

À la recherche d’un nouveau club pour retrouver le plus haut niveau européen en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a reçu une étonnante invitation de l’Udinese.

Cristiano Ronaldo n’a pas laissé que de bons souvenirs en Italie, vu que son passage à la Juventus entre 2018 et 2021 n’a pas vraiment marqué les esprits. Et pourtant, certains éléments de Serie A rêvent de revoir l'international portugais dans le championnat italien. C’est notamment le cas de Marco Silvestri. Réagissant à la dernière sortie médiatique de CR7, qui a avoué que son « voyage n'est pas encore terminé » avec l’ambition de jouer la Coupe du Monde et le prochain Euro avec le Portugal, le gardien italien n’a pas hésité à faire un appel du pied à Cristiano. Sous un post Instagram de DAZN, le portier de 31 ans a effectivement proposé au Portugais de venir le rejoindre en Italie : « Viens à Udinese ! ». Un message approuvé par le troisième de Serie A, qui rêverait d'accueillir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du foot dans son effectif. Mais c’est mission impossible, sachant que le club italien n’a ni le projet sportif, ni les finances pour s’attacher les services de CR7.

