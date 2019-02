Juventus : Vous cherchez Cristiano Ronaldo à Turin, c’est facile

Dans : Serie A, Foot Europeen.

A 34 ans, Cristiano Ronaldo a relevé un défi loin d’être anodin en signant à la Juventus Turin.

L’ambition de remporter une nouvelle Ligue des Champions avec un troisième club différent motive l’international portugais, qui a bluffé tout le monde dès son arrivée en Italie. Ses tests physiques sont comparables à ceux d’un joueur de 28 ans, c’est à dire en pleine force de l’âge. Et même les ténors expérimentés de la Juventus sont sur les fesses au moment de suivre le quintuple Ballon d’Or au quotidien. Son lieu de prédilection avant ou après un entrainement à Turin ne surprendra personne.

« Si Cristiano Ronaldo arrive dans votre club, cela veut dire que vous avez déjà atteint un niveau exceptionnel. Le but est désormais de remporter la Ligue des Champions, on ne peut pas et on ne doit pas se cacher. Au début, Cristiano Ronaldo était toujours considéré comme un ennemi ici. Mais chaque jour, avant et après chaque entrainement, vous pouvez le trouver à la salle en train de travailler. Je le fais aussi, mais il y a des moments où vous ne pouvez pas tenir son rythme. C’est une machine, il ne s’arrête jamais, vous ne pouvez que l’admirer », a livré Leonardo Bonucci dans les colonnes du journal espagnol AS. Un compliment qui devient habituel pour Cristiano Ronaldo, véritable forçat et qui ne rechigne devant aucune séance de travail supplémentaire pour atteindre ses objectifs. Jusqu’ici, cela fonctionne plutôt pas mal.