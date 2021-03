Juventus : Cristiano Ronaldo plante un triplé et double Pelé

Dans : Serie A.

Fin du débat en ce qui concerne à la fois l’état de forme de Cristiano Ronaldo, et son duel avec Pelé. En 30 minutes, le Portugais a inscrit un triplé contre Cagliari ce dimanche soir, mettant un terme aux critiques à son égard et sur sa soi-disant baisse de forme. Mais surtout, l’infatigable quintuple Ballon d’Or a atteint la barre des 770 buts, et double ainsi Pelé et ses 767 en 831 matchs. Il devient ainsi le troisième meilleur buteur de l’histoire du football, derrière Romario (772 buts) et le Hongrois Josef Bican et ses plus de 800 buts.