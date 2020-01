Ita : Zlatan Ibrahimovic ouvre son compteur avec l'AC Milan

La petite histoire retiendra que c'est ce samedi 11 janvier 2020, pour sa deuxième apparition sous le maillot de l'AC Milan, la première comme titulaire, après son retour lors de ce mercato d'hiver, que Zlatan Ibrahimovic a marqué son premier but sous le maillot des Rossoneri huit ans après avoir quitté le club lombard. Alors que l'AC Milan menait déjà 0-1 à Cagliari, l'ancien attaquant du PSG a doublé à la mise en seconde période.

Zlatan Ibrahimović scores his forst goal for AC Milan in his first start. Absolute class player. pic.twitter.com/j3nzFrJmf8