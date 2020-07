Ita : Ribéry ne quittera pas la Fiorentina après son braquage

Dans : Serie A.

Victime d'un cambriolage ce week-end, Franck Ribéry a laissé entendre qu'il pourrait quitter Florence et la Série A.

De retour de Parme, où la Fiorentina s’était imposée dimanche, Franck Ribéry a eu la mauvaise surprise de voir que sa maison avait été cambriolée. Le joueur français de la Viola, avait d’abord mis en ligne une vidéo du « travail » effectué par les voleurs, avant de dire sa colère. « Grâce à Dieu, ma femme, mes enfants étaient en sécurité à Munich, mais comment faire confiance aujourd’hui ? Comment me/nous sentir bien ici après ça ? Je ne cours pas après les millions, on ne manque de rien, en revanche je cours toujours après le ballon parce que c’est passionnel. Mais passion ou non, ma famille passe avant tout et nous prendront les décisions nécessaires à notre bien-être », avait prévenu Franck Ribéry, qui laissait clairement sous-entendre qu’il était prêt à quitter le club de Florence, où il était arrivé l’été dernier dans l’allégresse générale. Mais le temps a fait son oeuvre et à priori les supporters de la Fiorentina n’ont plus rien à craindre concernant un éventuel départ de l’ancien joueur de l’OM et du Bayern Munich.

Sur Radio Toscana, Sébastien Frey a confié qu’il avait discuté avec son compatriote et que ce dernier ne voulait pas faire ses valises comme cela semblait pourtant possible. « Franck Ribéry aime Florence, il n'a jamais pensé partir. Je parle au nom de Franck Ribéry que j'ai appelé ce mercredi matin. Il s'est un peu isolé ces derniers jours mais il tient à préciser qu'il n'a jamais mentionné un départ. Il a simplement parlé de décisions pour protéger sa famille. J’ai moi aussi subi un cambriolage. Ma première réaction fût de vouloir vendre ma maison et de partir car on pense tout de suite à la famille. Franck Ribéry est évidemment déçu par la situation. Il veut respecter son contrat et ramener l'équipe en haut du classement », a confié l’ancien gardien de but français de la Fiorentina.