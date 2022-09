Ita : Pogba à la traîne, le marabout s’est planté

Dans : Serie A.

Impliqué dans une sale affaire avec son frère Mathias, Paul Pogba vit une période compliquée. Au-delà du scandale, le milieu de la Juventus Turin se remet difficilement de sa lésion au ménisque. Sa durée d’indisponibilité s’est en effet rallongée.

Plus les jours passent et plus l’affaire prend de l’ampleur. Accusé par son frère Mathias, Paul Pogba aurait notamment fait appel à un marabout afin de jeter un sort à Kylian Mbappé. Une version démentie par le milieu de la Juventus Turin. Auprès des enquêteurs, le Français a confirmé qu’il avait fait appel à un sorcier, mais seulement pour se protéger des blessures. Force est de constater que l’initiative n’a pas fonctionné. Car à peine revenu chez les Bianconeri, l'ancien joueur de Manchester United a été victime d’une lésion au ménisque.

Rappelons que Paul Pogba aurait pu passer par la case opération, au risque de manquer plusieurs mois de compétition ainsi que la Coupe du monde 2022 au Qatar. L’international tricolore, pour éviter de rater ce rendez-vous important, a choisi une thérapie conservatrice de cinq semaines début août. Selon le programme prévu, le Turinois devait envisager un retour la semaine prochaine. Mais d’après les médias italiens, Paul Pogba, qui devait entrer dans la deuxième phase de sa convalescence, a pris pas mal de retard dans son agenda.

Pogba absent plus longtemps que prévu

Son genou ne guérit pas au rythme espéré par les médecins qui, dans le meilleur des scénarios, estiment que le champion du monde pourra seulement reprendre la course la semaine prochaine. Et nos confrères n’écartent pas l’hypothèse d’autres complications au cours de cette thérapie. En cas d’échec, Paul Pogba pourrait être contraint de reconsidérer une éventuelle opération. De mauvaises nouvelles dont le milieu de terrain se serait bien passé au moment où il accuse son frère et des amis d’enfance de tentatives d’extorsion.