Ita : Naples tremble, Cristiano Ronaldo veut saluer Maradona

Dans : Serie A.

Malgré sa riche carrière pleine de trophées et de records, Cristiano Ronaldo a encore quelques objectifs à atteindre. Dont celui de rendre un nouvel hommage à la légende Diego Maradona à Naples.

Les années passent et la motivation de Cristiano Ronaldo ne faiblit pas. Au contraire, l’attaquant de la Juventus Turin semble de plus en plus affamé au fil des saisons. Lui qui vient pourtant de fêter ses 36 ans. Ce nouvel anniversaire ne l’empêche pas de réaliser un début d’année convaincant puisque le Bianconero a porté son total de buts en Serie A à 16 unités en 17 matchs. Et le ou les suivantes seront peut-être pour ce samedi, prévient la presse italienne. En effet, la Vieille Dame s’apprête à aller défier Naples, un adversaire que le Portugais a déjà affronté à plusieurs reprises par le passé avec plus ou moins de réussite. Sauf que cette fois, CR7 a trouvé une source de motivation supplémentaire et particulière.

Il s’agira de sa première rencontre dans le stade du Napoli depuis que l’enceinte a pris le nom de Diego Maradona. Vous l’aurez compris, ce match sera donc l’occasion pour Cristiano Ronaldo de marquer et d'ainsi rendre un nouvel hommage à l’Argentin décédé d’une crise cardiaque en novembre dernier. « Aujourd'hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. Un des meilleurs pour toujours. Un magicien sans pareil, avait réagi l’ancien joueur du Real Madrid après la mort de son idole. Il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limites et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix, as. Tu ne seras jamais oublié. » Surtout si d’autres légendes continuent de saluer sa mémoire.