Ita : Ibrahimovic à l'AC Milan, il prend déjà un tacle

Dans : Serie A.

L'annonce du grand retour de Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan est imminente, mais cela ne suscite pas un enthousiasme débordant pour tout le monde en Italie.

Du côté des Rossoneri et de leurs supporters, le retour de Zlatan Ibrahimovic semble désormais acquis, il reste seulement à connaître la manière dont l’AC Milan va communiquer sur ce sujet forcément spectaculaire. L’attaquant suédois, qui va signer pour six mois avec le club lombard, doit préparer également une punchline définitive, histoire de ne pas déroger à la règle et justifier sa réputation. Mais si le come-back de Zlatan à Milan fait le buzz, il n’emballe pas l’ensemble des observateurs du foot italien.

Ibrahimovic ne fera pas des miracles

Ainsi, sur TMW Radio, Vincenzo D’Amico, ancien joueur professionnel et désormais consultant, a confié que la présence de Zlatan Ibrahimovic à l’AC Milan n’était pas la révolution attendue. « Il n'a pas joué depuis fin octobre, et à son âge si vous vous arrêtez autant de temps c'est un problème (…) Milan a des problèmes, c'est indéniable. Le club a besoin d'enthousiasme et avec Ibra peut-être que cela peut aussi raviver l'enthousiasme des fans. Mais il en faut encore beaucoup pour remonter au sommet et Zlatan Ibrahimovic n'est qu’un palliatif pour l'instant », a confié l’ancien footballeur de la Lazio. A Ibra de faire taire rapidement les critiques.