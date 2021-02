Ita : Cristiano Ronaldo accusé d'arnaquer la Juventus

Dans : Serie A.

Buteur samedi soir contre le Hellas Vérone, Cristiano Ronaldo n'a pas empêché la Juventus d'être tenue en échec. Et les critiques naissent contre CR7.

Cristiano Ronaldo enfile encore les buts, mais la Juventus semble devoir abandonner cette saison un titre de Champion d’Italie que la Vieille Dame gagnait sans discontinuer depuis 2011-2012. Et en Ligue des champions, la star portugaise n’a pas réellement changé la donne pour le club turinois depuis qu’il a quitté le Real Madrid pour signer avec les Bianconeri lors de l’été 2018. Alors, si CR7 a toujours des fans qui rappellent combien il est fort, combien il est travailleur, combien il est efficace, des voix s’élèvent pour faire entendre un avis différent concernant les performances de Cristiano Ronaldo. Car c’est clair, le quintuple Ballon d’Or a de plus en plus de mal à faire à lui seul la différence, ce qui a 36 ans n’a rien de scandaleux.

S’exprimant dans le Corriere dello Sport sur le cas CR7, Antonio Cassano n’a pas été tendre avec le joueur portugais de la Juventus, même s’il est difficile de lui donner tort. « Ce que je pense de Cristiano Ronaldo ? J’ai un raisonnement assez simple. Depuis quelques saisons maintenant, au moins sept joueurs ont régulièrement dépassé les 20 buts par an. Cristiano Ronaldo a atteint les 25 buts dans sa meilleure saison. Mais la Serie A est une blague, tout le monde marque et les défenses font rire. Et quand nos clubs jouent à l'étranger, ils se font démolir à coups de bâton. Les dirigeants de la Juventus l'ont fait signer pour remporter la Ligue des champions et ils font pire qu'avant. Sans lui, la Juve gagnait aussi le Scudetto. Alors oui, Cristiano Ronaldo continuera à marquer des buts mais pour moi, ça reste un échec sur ces trois dernières années », a lancé l’ancien terrible attaquant de l’équipe d’Italie.