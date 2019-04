Ita : Cavani contre Icardi, Dybala entre dans la danse !

Dans : Serie A, Mercato, PSG, Foot Europeen.

L'avenir de Mauro Icardi passionne toujours l'Italie, l'attaquant de 26 ans n'ayant plus que deux ans de contrat avec l'Inter et ses relations avec le club piémontais étant de plus en plus tumultueuses. Ce lundi, la Rai Sport évoque dont toujours un départ de Mauro Icardi, et le média transalpin persiste à croire que les dirigeants de l'Inter sont disposés à envisager un deal avec le Paris Saint-Germain en incluant Edinson Cavani dans l'opération. La semaine passée, El Matador avait reconnu que s'il était favorable à une prolongation au PSG, il ne fallait jurer de rien dans le football, laissant la porte ouverte à un départ lors du prochain mercato.

Mais selon la Rai Sport, pour l'instant aucune négociation n'est en cours entre le Paris SG et l'Inter concernant Mauro Icardi ou Edinson Cavani, cet échange en étant seulement au stade du projet. Et cela pourrait s'expliquer par le fait que du côté de l'Inter on pourrait également envisager l'échange de Mauro Icardi avec la Juventus. Et cette fois, c'est Paulo Dybala qui faire le chemin inverse. C'est une évidence, le dossier Mauro Icardi va animer durablement le mercato italien...et peut-être français.