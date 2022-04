AC Milan : La vente signée vendredi, un mercato de fou

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

L'AC Milan est actuellement à la lutte pour le titre en Serie A. Le club lombard changera ensuite de dimension avec l'arrivée d'un nouveau propriétaire.

Les fans de l'AC Milan ont dû manger leur pain noir ces dernières saisons en Serie A. La splendeur d'antan du club rossonero en a pris un coup, la faute à des difficultés économiques importantes lors de la dernière décennie. Mais un grand club comme l'AC Milan ne meurt jamais vraiment et la marque en fait fantasmer plus d'un. Afin de redorer le blason du club sept fois vainqueur de la Ligue des champions, le fonds d'investissement situé à Bahreïn, Investcorp, veut faire les choses en grand après son rachat. Selon l'agence Reuters, la vente du club sera actée ce vendredi avec l'actuel propriétaire Elliott Management Corporation.

L'AC Milan de retour parmi les grands

En passant sous pavillon d'Investcorp, qui déboursera la modique somme de 1,18 milliard d'euros pour se payer l'AC Milan, le club italien va (re)passer dans une nouvelle dimension, devenant l'un des clubs les plus riches de la planète football. Et ce statut devrait perdurer dans le temps, loin des promesses non-tenues de l'homme d'affaires chinois Li Yonghong en 2018. Depuis, Elliott Management Corporation avait repris l'institution pour lui permettre de se maintenir à flot. Nul doute qu'un titre de champion cette saison en Serie A permettrait au groupe de partir par la très grande porte. En plus de Newcastle, Manchester City ou du PSG, le football va donc compter un 'nouveau riche' de plus.

Et le prochain mercato estival va assurément envoyer du lourd dans ces clubs cités. La Gazzetta dello Sport voit déjà grand pour l'AC Milan et indique qu'une somme de 300 millions d'euros sera donnée au budget transfert du club lors de la prochaine intersaison. De quoi débuter convenablement les travaux dans l'effectif et rêver de faire venir une tête d'affiche. Selon Foot Mercato, Riyad Mahrez pourrait être l'heureux élu malgré la concurrence du PSG dans ce dossier.