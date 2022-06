Tchouaméni plus malin que Mbappé, l'Espagne prend sa revanche

Ce mardi, le Real Madrid présentait à la presse sa nouvelle recrue Aurélien Tchouaméni. Le milieu français, convoité par le PSG et Liverpool, représente une belle prise pour les Merengues. Elle peut largement faire oublier l'échec du dossier Mbappé.

Le Real Madrid a pris sa revanche sur le PSG, c'est en tout cas le sentiment en Espagne. Après avoir échoué dans son bras de fer pour arracher Kylian Mbappé au club parisien, les Madrilènes ont mis fin au rêve du PSG pour Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain de l'AS Monaco a signé au Real après un transfert à 80 millions d'euros alors qu'il était convoité par Liverpool et donc le PSG. Présenté ce mardi devant la presse à Bernabeu, le Français a expliqué ne pas pouvoir refuser une offre du « plus grand club du monde » selon ses propres mots.

Surtout, Tchouaméni a révélé que Kylian Mbappé avait essayé de le convaincre de signer au PSG la saison prochaine, en vain. Une anecdote qui a fait sourire la presse espagnole, encore rancunière envers l'attaquant du PSG. Dans un éditorial cinglant pour le quotidien AS, le journaliste Marco Ruiz a comparé les cas des deux français jugeant Aurélien Tchouaméni « malin, tout le contraire de Kylian (Mbappé) ».

Aurelién Tchouaméni on Paris Saint Germain interest: “I had the chance to choose other clubs, yes - but as soon as I knew Real Madrid wanted me, I never doubted”. ⚪️ #transfers



