Real ‍: Vinicius accepte de se sacrifier pour Mbappé

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Alors que l’on évoque régulièrement des tensions entre les deux stars du Real Madrid, Vinicius Junior serait prêt à faire un geste pour Kylian Mbappé. L’ailier brésilien aimerait aider l’ancien joueur du Paris Saint-Germain à dominer le Barcelonais Robert Lewandowski au classement des buteurs de Liga.

Ce quatrième Clasico de la saison sera peut-être le plus important. Cette fois, la confrontation entre le FC Barcelone et le Real Madrid pourrait s’avérer décisive pour l’attribution du titre en Liga. Le leader barcelonais compte quatre longueurs d’avance à quatre journées de la fin. Autrement dit, un succès du Barça dimanche tuerait le suspense alors qu’une victoire madrilène relancerait totalement le sprint final. Et comme pour ajouter un peu plus de piment à cette affiche, le trophée du meilleur buteur du championnat sera également en jeu.

La promesse de Vinicius

Pour le moment, l’avant-centre des Blaugrana Robert Lewandowski domine les débats avec 25 buts, juste devant Kylian Mbappé qui totalise 24 réalisations. Le « Pichichi » n’est évidemment pas la priorité des deux équipes. Mais du côté du Real Madrid, le vestiaire semble prêt à épauler le Français dans cet objectif individuel. Même Vinicius Junior, régulièrement annoncé en conflit avec l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, lui aurait promis son soutien.

BUT DE MBAPPÉ SUR COUP FRANC ! #ElClásico pic.twitter.com/Ckl6nkEuca — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 26, 2025

« On va faire de toi le Pichichi de la Liga, aurait confié le Brésilien à son coéquipier selon le média Defensa Central. Si on gagne dimanche, tu vas gagner la Liga et le Pichichi, mon frère. » Avec l’aide de ses partenaires, Kylian Mbappé a toutes les chances d’y parvenir. Le Bondynois, souvent en réussite contre le Barça, est l’homme en forme du moment à la Maison Blanche. Tandis que son concurrent Robert Lewandowski n’est pas au mieux après son récent retour de blessure. L’international polonais ne serait même pas certain de débuter le match à Montjuïc. Une bonne nouvelle pour le Bondynois.