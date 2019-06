Real Madrid : Trois jongles ratés, Daniel Riolo enterre Ferland Mendy

Dans : Liga, Foot Europeen, OL.

Les jugements sont rapides dans le monde du football, mais là, des records sont battus.

Ferland Mendy a interrompu ses courtes vacances après les matchs internationaux afin de signer au Real Madrid et d’être dans la foulée présenté au public madrilène. Comme le veut la tradition, l’arrière gauche s’est présenté seul devant le public de Santiago Bernabeu, et même si le stade n’était pas comble, cela peut être impressionnant. Résultat, sa petite démonstration de jongles a été quelque peu ratée. Ce n’est pas le premier à rencontrer ce genre de problème, mais pour Daniel Riolo, cela démontre déjà que Ferland Mendy n’a pas le niveau d’un Marcelo, et ne sera jamais un grand joueur du Real Madrid.

« C’est formidable pour lui de signer au Real Madrid. C’est probablement un joueur qui fera une belle carrière, car c’est un bon joueur. Mais cette image (des jongles ratés) illustre que le Real Madrid prend un arrière gauche qui ne sera jamais du niveau de Marcelo, ni Roberto Carlos. Il est clairement en-dessous, le Real prend un joueur d’un standard en-dessous. Dans la tradition des joueurs en Liga, comme par exemple Jordi Alba au Barça, ils prennent clairement un joueur moins fort notamment au niveau technique. A ce niveau-là, ce ne sera jamais Marcelo, ce n’est pas cette classe. Il a d’autres qualités, il fera peut-être le bonheur du Real, mais on n’est pas dans la même dimension », a souligné le consultant de RMC, très rapide dans son jugement. C’est aussi oublier que Marcelo lui-même, qui succédait alors à Roberto Carlos, était considéré comme un échec lors de ses premières saisons, notamment en raison de sa grande faiblesse défensive. Depuis, le Brésilien a grandi au point de devenir l’un des points forts des succès européens de la Maison Blanche.