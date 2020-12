PSG : Neymar et Leonardo complices dans le dossier Lionel Messi

Dans : Liga.

La possible signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain est revenue à la Une suite aux récents propos de Neymar. Mais Leonardo serait déjà sur le coup depuis cet été.

En lâchant sa petite phrase sur son désir d’évoluer avec Lionel Messi la saison prochaine, Neymar a fait le buzz, et nombreux sont ceux qui pensent que la star brésilienne du Paris Saint-Germain a surtout voulu alerter ses dirigeants. Mais cette communication explosive de Neymar dans les couloirs d’Old Trafford, après la probante victoire du PSG face à Manchester United, ne relève peut-être pas du hasard et de l’euphorie du moment pour celui qui venait de signer un doublé salvateur pour le club de la capitale. Le Mundo Deportivo affirme en effet que du côté du Paris Saint-Germain, on est en alerte depuis cet été concernant Lionel Messi. Le média catalan précise même que Leonardo a mis le dossier en haut de la pile lorsque le FC Barcelone a confirmé officiellement que le sextuple Ballon d’Or avait demandé à quitter, en vain, le Barça.

Et si Leonardo a parfois eu des soucis dans sa relation avec Neymar, les deux hommes ont rapidement évoqué le cas Lionel Messi, conscients qu'ils étaient que c'était probablement une opportunité énorme qui s'offrait au Paris SG de signer la star mondiale du football. Citant ESPN, le quotidien sportif indique que le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain et son compatriote ont évoqué cette possibilité de voir l’Argentin signer au PSG. Mais face à l’intransigeance de Josep Maria Bartomeu, qui avait conservé de force Lionel Messi, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi n’ont pas bougé l’été dernier. Cependant, Neymar et Leonardo n’ont pas oublié ce dossier, ce que le Brésilien a rappelé mercredi soir de manière très officielle. Il faudra toutefois voir ce que Lionel Messi pense de tout cela, la star argentine du Barça restant très discrète depuis son coup de sang du mois d'août.