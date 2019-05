Officiel : Antoine Griezmann quitte l’Atlético Madrid

Dans : Liga, Foot Europeen, Mercato.

Cette fois-ci, pas de film à rallonge avec publicité et séance de cinéma avec pop-corn, Antoine Griezmann a fait savoir avant la fin du championnat espagnol qu’il allait quitter l’Atlético Madrid dans les prochaines semaines. Pas beaucoup de suspense non plus sur son prochain club, puisque le champion du monde a trouvé un accord avec le FC Barcelone, et le club catalan n’a plus qu’à payer le montant de sa clause libératoire, à savoir 120 ME à partir du 1er juillet prochain. Pour finaliser ce transfert, Antoine Griezmann aurait tout de même fait un effort financier en revoyant son salaire à la baisse, lui qui touchait 23 ME par saison chez les Matelassiers. C'est à ce prix qu'on rejoint Lionel Messi et sa bande.