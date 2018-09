Messi lâche ses vérités après le départ de Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

Il s’agit du transfert de l’été. Après une décennie de buts et de records, Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid pour rejoindre la Juventus Turin.

Un choix que personne n’avait envisagé une seule seconde avant la fameuse déclaration du joueur portugais au soir de la finale de la Ligue des Champions. Même Lionel Messi a reconnu avoir été surpris de voir son rival ancestral changer de club et de championnat. « Oui, cela m’a surpris. Le Real Madrid est l’une des meilleures équipes au monde avec une équipe qui est toujours très bonne. Mais il est évident que l’absence de Cristiano Ronaldo les a un peu affaiblis. Et cela fait de la Juventus l’un des favoris pour la Ligue des Champions », a dévoilé l’Argentin du FC Barcelone, qui en a profité pour rassurer les socios catalans au sujet d’un éventuel départ.

« Je suis arrivé à 13 ans, et je me retrouve dans l’une des plus belles villes du monde, dans l’un des meilleurs clubs, mes enfants sont nés ici, j’ai tout ici et je ne ressens pas le besoin d’aller ailleurs », a expliqué le quintuple Ballon d’Or de 31 ans, qui a même confié qu’il devrait rester à Barcelone pour y poursuivre sa vie après la fin de sa carrière de footballeur.