Mercato : Neymar ne viendra pas, le Barça rassure Dembélé

Dans : Liga, Mercato.

Son nom est régulièrement cité comme une possible monnaie d'échange dans le cadre de plusieurs gros transferts que le FC Barcelone pourrait envisager lors de ce mercato, mais Ousmane Dembélé semble toutefois bien parti...pour rester en Catalogne. En effet, ce mercredi soir, la Cadena Ser affirme que les dirigeants du Barça ont définitivement décidé que l'attaquant international français était intransférable. Et le média espagnol précise que les proches de l'ancien joueur du Stade Rennais ont été informés de ce choix ferme et définitif. Et cela même si le comportement de Dembélé n'a pas toujours été exemplaire, le joueur étant parfois critiqué pour son comportement un peu laxiste, il a notamment collectionné les retards.

Ousmane Dembélé a tout de même trouvé sa place au sein du vestiaire barcelonais, et du côté du FC Barcelone on a fait savoir au joueur tricolore que la venue de Neymar, susceptible de l'inquiéter, n'était pas du tout envisagée lors de ce marché des transferts malgré les rumeurs persistantes depuis ce week-end. Une double information dont la Cadena Ser affirme qu'elle lui est arrivée en provenance directe d'une source interne et de haut niveau. L'avenir dira si tout cela était sérieux, le mercato semblant être parti pour être totalement chaotique cet été.