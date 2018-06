Mercato : Cristiano Ronaldo et son salaire ahurissant, le Real explose

Dans : Liga, Mercato.

En désaccord avec le Real Madrid depuis plusieurs mois, Cristiano Ronaldo est passé à la vitesse supérieure en fin de saison.

Juste après la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool (3-1) le mois dernier, l’attaquant portugais avait clairement laissé entendre qu’il partirait cet été. Bien évidemment, ce n’était qu’une menace adressée à son président Florentino Pérez qui refuse de céder à son dernier caprice. En effet, CR7, qui se considère comme le meilleur joueur au monde, estime que ses revenus doivent correspondre à son statut.

Le quintuple Ballon d’Or réclame donc un salaire jamais vu sur la planète football, à savoir 45 M€ plus 5 M€ en primes d’objectif ! Et les exigences de Cristiano Ronaldo ne sont pas près de baisser dans la mesure où le Merengue s’est mis d’accord avec le fisc espagnol pour verser environ 19 M€ afin d’éviter la prison. Pas de quoi attendrir la Maison Blanche qui, selon Mundo Deportivo, ne lui propose que 25 M€ (+ 5 M€ en bonus). Soit un salaire annuel toujours inférieur à ceux de Neymar (37 M€) et Lionel Messi (40 M€).