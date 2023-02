La Ligue 1 va s’arracher le bon plan Umtiti

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Prêté à Lecce cette saison, le Français Samuel Umtiti s’est totalement relancé en Italie. Le défenseur central sous contrat au FC Barcelone a retrouvé un bon niveau de performance. A tel point que des pensionnaires de Ligue 1 se verraient bien l’attirer l’été prochain.

Samuel Umtiti s’est refait une santé. Freiné par un genou mal en point après le Mondial 2018, le Français semble enfin débarrassé des blessures. Le défenseur central de 29 ans parvient à enchaîner les matchs pendant son prêt à Lecce. Et à l’image de sa performance contre la Roma (1-1) de José Mourinho samedi, le joueur prêté par le FC Barcelone retrouve un bon niveau. Ses prestations ont déjà suffi pour convaincre ses dirigeants en Italie, désireux de le conserver la saison prochaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Samuel Umtiti (@samumtiti)

La tâche s’annonce tout de même compliquée à cause de leurs limites financières. De son côté, Samuel Umtiti, prêt à rester et à prouver sa reconnaissance envers le club qui lui a fait confiance l’été dernier, étudiera toutes les offres qui se présenteront. Le quotidien catalan Sport croit savoir que plusieurs formations italiennes, séduites par ses performances cette saison, pourraient se manifester d’ici le mercato estival. On apprend également que des pensionnaires de Ligue 1 ont apprécié le rebond de l’international tricolore.

Umtiti toujours indésirable au Barça

Aucun club n’est cité, mais on peut penser que l’Olympique Lyonnais, son club formateur souvent annoncé parmi ses prétendants ces dernières années, a gardé un œil sur lui. En tout cas, toutes ces nouvelles font le bonheur du Barça qui n’a pas changé d’avis sur son défenseur central. L’idée reste de se débarrasser de l’indésirable sous contrat jusqu’en 2026 et surtout de son salaire. En espérant qu’aucune blessure ne viendra gâcher leurs plans, les Blaugrana pensent à rompre le bail de l’ancien Gone qui deviendrait donc libre sur le marché.