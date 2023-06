La clause de Dembélé crée la panique au Barça

Dans : Liga.

Dans l’attente d’une réponse de la Liga pour son plan économique, le FC Barcelone doit aussi s’inquiéter de la situation d’Ousmane Dembélé. Une clause dans le contrat du Français lui permet de partir pour un montant largement abordable, et dont son agent récupérerait la moitié.

La période tant redoutée par le FC Barcelone a débuté. Sans parler de l’impossibilité de recruter, du moins tant que la Liga n’aura pas validé son plan économique, le club catalan va maintenant trembler à l’idée de perdre Ousmane Dembélé. Il faut remonter à l’été dernier pour comprendre la situation. Le Français s’était retrouvé libre après la fin de son contrat. Et pour éviter une séparation définitive, le Barça, avec des moyens financiers très limités, avait accepté de le prolonger dans des conditions particulières.

Le nouveau contrat d’Ousmane Dembélé, d’une durée de deux ans, contient une clause libératoire à 100 millions d’euros qui passe à 50 millions d’euros pendant les mois de juin et juillet 2023. Depuis jeudi, il est donc possible d’arracher l’ailier blaugrana pour ce montant plus qu’intéressant ! Mais le pire pour le Barça, c’est que la moitié de ces 50 millions d’euros, toujours selon les termes négociés l’été dernier, irait dans la poche de l’agent du joueur Moussa Sissoko ! Autant dire que le FC Barcelone serait le grand perdant à la fois sportivement et financièrement.

Le Barça tente de réagir

On peut facilement imaginer que la direction ne sera pas sereine tant que le 1er août ne sera pas arrivé. Le récent champion d’Espagne n’a pourtant pas à s’inquiéter sur ce dossier. Totalement épanoui à Barcelone, Ousmane Dembélé n’envisage absolument pas un départ cet été. L’international tricolore a l’entière confiance de son entraîneur Xavi qui, en cas de sacrifices à réaliser, a exclu la possibilité de laisser filer son dribbleur. Malgré tout, les clubs éventuellement intéressés peuvent toujours tenter leur chance, pendant que le Barça essaie de prolonger l'ancien Rennais jusqu'en 2027, et d'annuler cette fameuse clause.