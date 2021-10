Karim Benzema est seul, panique au Real Madrid !

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Auteur du seul but du Real Madrid lors de la défaite face à l'Espanyol, Karim Benzema semble être le seul atout pour Carlo Ancelotti. Du côté des Merengue, la tension monte.

Humilié par le Sheriff Tiraspol en Ligue des champions cette semaine à domicile, malgré un but de Karim Benzema, le Real Madrid est encore tombé de haut dimanche à Barcelone en s’inclinant une nouvelle fois, malgré un but signé….Karim Benzema. Rattrapé en tête de la Liga par l’Atlético Madrid et la Real Sociedad, l’équipe de Carlo Ancelotti pique sérieusement du nez, puisque Madrid reste sur un nul et deux défaites en une semaine. Il n’en faut pas plus pour que côté des médias sportifs espagnols on commence à sérieusement s’agacer et à pointer les limites de l’effectif mis à la disposition d’Ancelotti par Florentino Perez. Karim Benzema ne pourra pas éternellement masquer les lacunes du Real Madrid, malgré tout son talent, l’attaquant français ayant déjà marqué 9 buts en Liga alors que les Merengue jouaient dimanche leur huitième match de la saison dans le Championnat d’Espagne. Et forcément, tout cela inquiète.

Karim Benzema est le seul attaquant valable au Real Madrid

Dans les colonnes de Marca, José Luis Calderon stigmatise la faiblesse de l’effectif madrilène, à l’exception de Karim Benzema. « Karim est de nouveau à des années-lumière de ses coéquipiers attaquants, il signe un début de saison spectaculaire et hélas c’est le seul. Derrière le joueur français, Vinicius, qui semblait être parti pour être son partenaire majeur, commence à s’éloigner des stats de Karim Benzema et la balance penchez nettement plus du côté de Karim (…) Et après Benzema et Vinicius, il n’y a presque plus rien à attendre des autres attaquants. Hazard ne fait toujours pas les progrès attendus, Jovic n’a toujours pas marqué en six matchs, Rodrygo a perdu ses qualités, Asensio n’a pas confirmé son triplé contre Majorque et Mariano n’existe pas pour Ancelotti », analyse le journaliste espagnol. Bien évidemment, et sans le nommer, du côté des supporters du Real Madrid on pense encore et toujours à Kylian Mbappé, l’attaquant du Paris Saint-Germain semblant être le complément idéal de l’ancien Lyonnais pour dynamiser la Casa Blanca. Il faudra attendre un an de plus pour savoir si cela suffira.