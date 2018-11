FCB : Le Barça coincé avec Dembélé en raison d’une clause

Dans : Liga, Mercato.

De retour en Espagne après la trêve internationale, Ousmane Dembélé va vite s’apercevoir que la presse locale l’attend au tournant.

Le cas du Français représente effectivement un sujet sensible au FC Barcelone, où les dirigeants ont tenu une réunion avec ses représentants. L’objectif est clair : faire de l’ailier un joueur irréprochable ! Et non plus un élément difficile à gérer car habitué aux retards à l’entraînement. Rappelons que l’ancien Rennais avait même manqué une séance, prétextant une gastro-entérite alors qu’il avait passé la nuit à jouer aux jeux vidéo avec des amis.

Un comportement qui alimente forcément les rumeurs de transfert à l’heure où Liverpool serait notamment intéressé. Mais si l’on en croit le média allemand Die Welt, le Barça n'est sûrement pas prêt à lâcher Dembélé. Et pour cause, le club catalan avait accepté d’inclure une clause spéciale dans ses négociations avec le Borussia Dortmund en 2017.

Dembélé encore plus cher ?

Si le champion d’Espagne vent l’international tricolore avant la fin de son contrat en 2022, les bonus pouvant aller jusqu’à 42 M€ seront intégralement versés à l’actuel leader de Bundesliga. En plus des 105 M€ déboursés, qui ne seraient pas récupérés en cas de vente, Dembélé coûterait un sacré pactole ! Autant dire que le Barça voudra éviter un tel flop.