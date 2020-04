Esp : Un mois de confinement, le Real Madrid craque

Dans : Liga.

En quarantaine depuis le 12 mars en raison d’un cas de coronavirus au sein de l’équipe de basket, le groupe de footballeurs du Real Madrid a hâte de reprendre l’entraînement.

Ces derniers jours, les chiffres sont plutôt encourageants en Espagne concernant la pandémie de coronavirus. Toutefois, la reprise de la Liga n’est pas prévue pour demain puisque pour l’instant, aucun club n’a effectué son retour à l’entraînement. Une situation qui commence à devenir pénible pour le Real Madrid, qui souhaite retrouver le chemin des terrains selon les informations du journal AS. En effet, le journal indique qu’en interne, des discussions sont menées concernant la tenue d’une session collective dans les prochains jours.

Le staff médical du Real Madrid a d’ores et déjà préparé un protocole afin de favoriser le retour des partenaires de Karim Benzema et de Raphaël Varane à l’entraînement. Dans un premier temps, Zinedine Zidane aimerait organiser des séances de travail par petits groupes de quatre à six joueurs, à l’image des clubs de Bundesliga comme le Bayern Munich par exemple. En revanche, le Real Madrid n’est pas au-dessus des lois et un éventuel retour à l’entraînement des Merengue est conditionné à la situation sanitaire et aux décisions du gouvernement, rappelle le journal. En Espagne, la situation est globalement similaire à celle de la France avec plus de 16.000 décès enregistrés depuis le début de l’épidémie. Mais comme dans l’Hexagone, le nombre de personnes admises en réanimation est en baisse depuis quelques jours. Reste à voir si cela encouragera les autorités à délivrer des dérogations aux clubs de football pour une reprise progressive des activités…