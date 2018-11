Esp : Messi ailleurs qu'au Barça, il en fait déjà des cauchemars

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Déjà auteur de neufs buts en dix matchs disputés cette saison avec le Barça en championnat, Lionel Messi est au top de sa forme.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, le meneur de jeu catalan pourrait en profiter pour obtenir une nouvelle prolongation de contrat. Mais en interne, on sait bien que l’aventure entre l’Argentin et le Barça ne sera pas éternelle. Interrogé par la Cadena SER, Pep Segura a d’ailleurs confié qu’il redoutait clairement le jour où Lionel Messi ne sera plus à Barcelone. En effet, cela risque de faire un drôle d’effet…

« Nous devons profiter car les mauvais moments risquent d’arriver. C’est le meilleur joueur du monde, ça se voit tous les jours, nous sommes très heureux de l’avoir et on profite. Nous devons prolonger ces moments autant que possible. Quand son départ arrivera, je ne serai pas là, ce sera difficile pour tout le monde. Nous voulons que Messi soit avec nous le plus longtemps possible et qu’il nous fasse profiter du football comme il le fait à chaque match » a confié le directeur général du Barça, avec un brin d’inquiétude. En attendant, une seule chose à faire : le couver. Et le convaincre de prolonger encore et encore l'aventure à Barcelone.