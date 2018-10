Esp : Malgré les conseils de Messi, le Barça doute de Pogba

Dans : Liga, Mercato.

En raison de ses relations difficiles avec le manager José Mourinho, Paul Pogba (25 ans) est régulièrement annoncé sur le départ. Notamment du côté du FC Barcelone.

La presse britannique confirme cette tendance et va même encore plus loin, jusqu’au vestiaire des Blaugrana. En effet, le Daily Mail croit savoir que le groupe serait favorable à la signature du milieu de Manchester United. A commencer par Gerard Piqué et Lionel Messi qui apprécieraient surtout la puissance du Red Devil. Mais si l’entraîneur Ernesto Valverde valide également la piste Pogba, ce dernier ne ferait pas l’unanimité au Barça.

Selon plusieurs superviseurs, l’international tricolore ne correspondrait pas à la philosophie du club catalan. En cause, ses prises de risque et ses faiblesses dans le placement. Mais il faut aussi souligner l’aspect financier. Si MU acceptait de transférer Pogba, ce qui est loin d’évident pour le moment, le Barça serait contraint de débourser un montant énorme. Sachant que le champion d’Espagne tente de maîtriser sa masse salariale, la venue du Français semble assez improbable.