Esp : Le Real Madrid est plus grand que Zidane et Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Mercato.

Ce mercredi soir, le Real Madrid affrontera l'Atlético Madrid en SuperCoupe d'Europe, et il s'agira du premier match officiel des Merengue sans Zinedine Zidane sur le banc et sans Cristiano Ronaldo sur le terrain. Mais pour Sergio Ramos, malgré l'importance de Zizou et CR7, le Real Madrid est toujours une énorme machine à gagner et le restera. En conférence de presse, le capitaine madrilène a tenu à le rappeler à ceux qui pensent que le Real Madrid a baissé de standing.

« La perte d'un joueur aussi important que Cristiano Ronaldo pour le Real Madrid est négative, mais ce n'est pas pour autant que le Real va arrêter de gagner. Nous ne perdons ni notre ambition, ni notre envie. Le Real Madrid est au-dessus de nous tous. Le Real continuera à gagner malgré le départ de Cristiano, comme il l'a fait après le départ de Zizou. Cristiano a décidé de relever un nouveau défi, c'est respectable, je lui souhaite le meilleur et à nous aussi », a expliqué Sergio Ramos avant ce premier grand rendez-vous.