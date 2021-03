Esp : Le plan diabolique à 80 ME du Real avec Benzema

Dans : Liga.

Dans la forme de sa vie, Karim Benzema a inscrit un nouveau doublé en faveur du Real Madrid, samedi soir contre le Celta Vigo (1-3).

Indiscutablement, l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais est l’atout offensif n°1 de Zinedine Zidane au Real Madrid. Cela étant, sa situation contractuelle n’est pas limpide. Et pour cause, Karim Benzema est lié aux Merengue jusqu’en juin 2022 et pour l’heure, Florentino Pérez n’a entrepris aucune discussion afin de prolonger son attaquant. Nul doute que si Zinedine Zidane était amené à rester encore plusieurs saisons au Real Madrid, il pousserait pour la prolongation de Karim Benzema. Mais pour l’heure, on est bien loin de la signature d’un nouveau bail. Et pour cause, le Diario Gol croit savoir que Florentino Pérez se verrait bien surfer sur la forme incroyable de Karim Benzema pour le vendre à prix d’or dès cet été.

Le média espagnol annonce que le président du Real Madrid sera à l’écoute des potentielles offres pour Karim Benzema lors du prochain mercato estival. En revanche, hors de question de brader son attaquant de 33 ans. Malgré son âge et sa situation contractuelle, l’ancien buteur de l’OL ne sera pas vendu pour une somme inférieure à… 80 ME. De quoi climatiser les potentiels courtisans de Karim Benzema et notamment l’Olympique Lyonnais, dont le président Jean-Michel Aulas n’a pas caché il y a un mois sur RMC qu’il était intéressé par l’idée de faire revenir « KB9 » dans la capitale des Gaules. A ce tarif démentiel, nul doute que l’OL ne se positionnera pas. Reste à voir ce que les autres clubs potentiellement intéressés penseront de ce tarif. Ces derniers mois, la Juventus Turin ou encore Chelsea ont timidement été associés à Karim Benzema, lequel se verrait bien de son côté prolongé en faveur du Real Madrid où il est comme chez lui.