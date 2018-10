Esp : L'énorme jackpot que Lopetegui va toucher en quittant le Real !

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Cela ne fait plus aucun doute, Julen Lopetegui ne sera plus l’entraîneur du Real dans les prochaines heures, et cela peu importe le résultat de son équipe ce mardi soir face à Plzen en Ligue des Champions.

Les dirigeants madrilènes n’ont pas supporté la série de 5 matchs sans victoires (dont 4 sans marquer) et ont acté la décision de virer l’ex-sélectionneur de l’Espagne. Mais à en croire les informations obtenues par le quotidien Sport, cela va coûter très cher au Real Madrid. Effectivement, le coach espagnol a un contrat en or dans la capitale espagnole : 6ME par an et un contrat qui court jusqu’en juin 2021. Les calculs ne sont pas difficiles à faire. C’est un chèque de 18ME qui attend Julen Lopetegui en cas de licenciement. De quoi faire un break en attendant une nouvelle opportunité avec un futur club ou une sélection…