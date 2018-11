Esp : Jardim dans la short-list du Real Madrid, c'est confirmé !

Dans : Liga, Mercato, Monaco.

Sans club depuis son départ de l’AS Monaco le 11 octobre dernier, Leonardo Jardim pourrait rebondir sur un banc encore plus prestigieux.

Et pour cause, ESPN confirme les rumeurs des derniers jours : le Portugais figure bel et bien dans la short-list du Real Madrid, qui devrait trancher définitivement pendant la trêve internationale sur l’identité du successeur de Julen Lopetegui (Santiago Solari ou un entraîneur venu de l’extérieur).

Outre Leonardo Jardim, trois autres coachs figurent dans la short-list finale de Florentino Pérez. Antonio Conte, dont le nom revient régulièrement ces derniers jours, mais également Roberto Martinez (Belgique) et Mauricio Pochettino (Tottenham). Si Leonardo Jardim est apprécié en interne, un obstacle de taille pourrait lui coûter le poste : sa proximité avec son agent Jorge Mendes, en grand froid avec le Real Madrid depuis le départ d’un certain Cristiano Ronaldo. Fin du suspense mi-novembre. Normalement...