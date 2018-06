EdF : L'hallucinante rumeur sur Griezmann démentie !

Dans : Liga, Mercato, Equipe de France.

Le documentaire diffusé jeudi soir en Espagne pour annoncer la décision d'Antoine Griezmann continue à faire des vagues du côté du FC Barcelone et de l'Atlético Madrid. Car une rumeur circule depuis que l'attaquant français a officialisé son choix de rester chez les Colchoneros, à savoir qu'il avait tourné deux versions différentes de la fin. Une qui a été diffusée et où il se réjouit de rester à l'Atlético...et l'autre où il en fait de même en annonçant qu'il rejoignait le FC Barcelone. Et que c'est au dernier moment que la bonne fin aurait été choisie.

Mêlé à cette histoire car c'est sa société de production qui a réalisé ce documentaire, Gerard Piqué a été harcelé de questions vendredi soir après Espagne-Portugal. Et le joueur du Barça a répondu sans détour. « Je suis surpris par la réaction des gens de Barcelone, qui doutent de mon engagement et de l'amour que j'ai pour ce club. C'est très surprenant (...) Jeudi matin, on m'a appelé pour me dire que l'émission serait diffusée dans la soirée. Finalement, il a dit qu'il restait. C'est comme ça : il reste. Je n'ai donné aucun conseil. J'ai seulement mis des caméras pour qu'on sache ce qu'il se passait. Quand j'ai su des choses, j'en ai parlé aux gens du club. Il n'y a pas eu deux versions de la fin du documentaire enregistrées. Je ne sais pas qui a dit cela (...) Je n'ai pas trahi le Barça », a expliqué Gerard Piqué, qui dément donc l'existence d'un autre fin au documentaire avec l'annonce d'une signature au FC Barcelone.