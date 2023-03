Benzema plombe le Real, son remplaçant est attendu

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Accroché par le Betis Séville (0-0) dimanche, le Real Madrid ne parvient plus à faire la différence dans la moitié de terrain adverse. Les critiques fusent dans les journaux espagnols, où l’on cible notamment l’attaquant français Karim Benzema qui pourrait être concurrencé la saison prochaine.

Le titre s’éloigne encore un peu plus pour le Real Madrid. Après le match nul concédé sur le terrain du Betis Séville dimanche, la Maison Blanche se retrouve à neuf points du FC Barcelone en tête de la Liga. Le problème ne vient pas du secteur défensif, toujours solide. Non, la faille se situe plutôt devant puisque les Merengue n’ont inscrit qu’un seul but en trois matchs après le festival à Liverpool (5-2) en Ligue des Champions.

Autant dire que la presse espagnole n’épargne pas les Merengue. L’animation offensive est évidemment pointée du doigt, tout comme l’ailier Vinicius Junior qui a tendance à retomber dans ses travers. Et l’on s’aperçoit que Karim Benzema n’échappe pas non plus aux critiques. Il faut dire que l’attaquant français, sans parler de ses blessures, n'est plus aussi étincelant ni efficace.

La presse madrilène attaque Benzema

Du coup, le site de Marca lui accorde un édito intitulé « Il faut qu’on parle de Benzema », et dans lequel le quotidien souligne sa nette baisse de régime. « Le fait est que Karim Benzema n’est même pas l’ombre du joueur qui a ébloui la planète la saison passée, ont écrit nos confrères. 90% des attaquants signeraient pour ses statistiques : 18 buts et 5 passes décisives. Mais pour Benzema, ça ne suffit pas. Et encore moins pour le Real Madrid. (...) Les déconnexions de Benzema expliquent en partie le caractère imprévisible de ce Real Madrid. »

De son côté, l’autre média madrilène As n’est pas beaucoup plus tendre. Avant même le match nul en Andalousie, le journal incitait déjà le Real Madrid à envisager le recrutement d’un nouvel avant-centre. « Le Français a signé un Clasico décevant, peut-on lire. Il est toujours loin de son niveau et il relance le débat sur la nécessité de recruter un attaquant l’été prochain. » Ces commentaires n’ont sans doute pas échappé au Ballon d’Or qui tiendra à répondre sur le terrain.