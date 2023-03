100 millions d'euros, et la page Benzema se tourne au Real

Dans : Liga.

Décevant dans ses performances et régulièrement blessé cette saison, Karim Benzema perd la confiance de ses dirigeants. L’attaquant du Real Madrid n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin prochain. Et pendant ce temps-là, le club madrilène prépare le recrutement d’un buteur de classe mondiale.

D’une saison à l’autre, tout a changé pour Karim Benzema. L’attaquant du Real Madrid, qui avait largement contribué aux titres en Liga et en Ligue des Champions l’année dernière, se retrouve désormais confronté aux critiques. La presse espagnole souligne son rendement en baisse et ses blessures à répétition. Résultat, le Français n’est plus indispensable aux Merengue. Ce qui n’a pas échappé à la direction. Ce n’est sûrement pas un hasard si Karim Benzema n’a toujours pas prolongé alors que son contrat expire en juin prochain.

Un nouveau bail de courte durée n’est évidemment pas à exclure pour le Ballon d’Or qui garde la confiance du coach Carlo Ancelotti. Mais d’après la tendance évoquée par le média El Nacional, l’ex-international tricolore ne fait plus partie des plans d’avenir du Real Madrid. Le président Florentino Pérez commence à dessiner le futur trio offensif de son équipe où l’on retrouverait l’ailier gauche Vinicius Junior et son jeune compatriote Endrick, recruté pour 35 millions d’euros en attendant son arrivée en 2024.

Le Real prépare l'avenir sans Benzema

Et pour accompagner les deux Brésiliens, le patron de la Maison Blanche envisage de recruter un attaquant de classe mondiale cet été. Toujours selon la même source, le Real Madrid apprécie le profil de Victor Osimhen. L’avant-centre de Naples s’est distingué cette saison avec 21 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Suffisant pour attirer le champion d’Espagne en titre même si le Napoli réclamerait 100 millions d’euros pour le Nigérian. Rappelons tout de même que l’ancien Lillois vient de déclarer qu’il rêvait d’évoluer en Premier League.