Viol et menace de mort, la police ne relâche pas Mason Greenwood

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Mason Greenwood a vu deux charges portées contre lui être retenue par la police, qui va garder l’attaquant de Manchester United pendant 72 heures alors que l’enquête se poursuit.

Placé en garde à vue après les messages de sa petite amie sur les réseaux sociaux et les accusations de violences et de viol, Mason Greenwood avait dans un premier temps vu sa période sous surveillance être prolongée. Les choses sont désormais passées à un autre niveau, puisque ce mardi soir, l’attaquant de Manchester United a été placé en détention pour des soupçons d’agression sexuelle et de menace de mort. Sa petite amie avait posté des réseaux sociaux, la bouche en sang et des bleus sur plusieurs membres, pour expliquer « ce que Mason Greenwood lui faisait ». L’enquête de police se poursuit donc, mais pour le moment, le jeune attaquant ne pourra pas rentrer chez lui tant que toute la lumière ne sera pas faite sur cette affaire.

A 20 ans, Greenwood a en tout cas vu son sponsor, Nike, le lâcher, et son club aussi, puisque MU a retiré son maillot de la vente et l’a pour le moment écarté de son effectif en attendant la fin de l’enquête. Il a aussi disparu du célèbre jeu vidéo FIFA, alors que ses coéquipiers ont décidé de ne plus le suivre sur les réseaux sociaux. Mason Greenwood passera donc au moins encore une nuit en prison, même si la police devra le relâcher ce mercredi si l’enquête et son interrogatoire n’ont permis d’y voir plus clair. La police était en tout cas présente depuis ce dimanche au domicile du joueur pour les biens de son enquête. De son côté, Manchester United a dépêché des agents de sécurité auprès du domicile des parents de Mason Greenwood, craignant quelques dégradations. S’il venait à sortir du poste de police ce mercredi, le joueur anglais ne serait en tout cas pas autorisé à reprendre l’entrainement par son club, Manchester United ayant fait savoir qu’il prenait ce problème très au sérieux et attendait les avancées de l’enquête pour se prononcer.