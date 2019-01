TV : Un accord secret entre Canal+ et RMC sur la Premier League ?

Dans : Premier League, Ligue des Champions, Europa League.

Regarder des matches de football en France demande non seulement un beau budget financier, mais il faudra bientôt devenir un spécialiste des droits TV. Car avec la venue de Mediapro dans le paysage audiovisuel français, de grandes manoeuvres se préparent et cela risque de donner mal au crâne.

En effet, selon L'Equipe, Canal+, qui va perdre la Ligue 1 dans 18 mois, mais a acheté les droits de la Premier League, a demandé aux Anglais le droit de co-diffuser les rencontres avec RMC, qui détient ces mêmes droits jusqu'à la fin de l'actuelle saison. Autrement dit, pour regarder la totalité des matches de Premier League à partir de la saison prochaine, il faudra être abonnés aux deux chaînes. Et si la Premier League accepte, cela pourrait donner une autre idée aux dirigeants des deux groupes. A savoir un partage des matches d'Europa League et de Ligue des champions, même si pour l'instant aucune démarche n'a été entamée dans ce sens auprès de l'UEFA. Tout cela en sachant que dès 2020-2021, la Ligue 1 et la Ligue 2 seront sur Mediapro et BeInsports, et que le groupe Canal+ espère toujours trouver un deal avec le groupe espagnol. Le streaming a encore de belles années devant lui...