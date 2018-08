Raiola sort du silence... pour défendre Pogba et fracasser Scholes

Dans : Premier League, Mercato, Foot Europeen.

Depuis le début de l’été, son nom est cité dans les journaux quasiment chaque jour. Et ce mardi, Mino Raiola est sorti du silence.

Mais ce n’est pas pour évoquer Mario Balotelli que le célèbre agent italien a pris la parole. En effet, celui qui représente également les intérêts de Paul Pogba est monté au front pour défendre le milieu de terrain de Manchester United, lequel a été critiqué par Paul Scholes dimanche soir. « Il y a un manque de leaders dans cette équipe, c'est pourquoi on pensait que Paul Pogba serait le candidat idéal pour être ce leader, mais il n'était pas là ce soir (dimanche soir, ndlr). Il a encore fait un match très pauvre. Il est tellement irrégulier » avait notamment lâché Paul Scholes au micro d’Optus Sport.

Via son compte Twitter, Mino Raiola a répondu à l’ex-légende Manchester United, sans langue de bois. « Certaines personnes ont besoin de parler, par peur d'être oubliées. Paul Scholes ne reconnaîtrait pas un leader, même s'il avait Sir Winston Churchill en face de lui. Paul Scholes devrait devenir directeur sportif et conseiller Ed Woodward (vice-président de MU) de vendre Pogba » a-t-il lâché avant de finir sur une note d’ironie. « On devrait sans doute passer des nuits blanches pour trouver un nouveau club à Pogba ». Pour rappel, la Juventus Turin et surtout le FC Barcelone souhaitaient s’attacher les services du champion du monde 2018 cet été. Pour une fois, difficile donc de donner tort à Mino Raiola…