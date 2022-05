PL : Saint-Maximin interpelle Didier Deschamps, il arrive pour le Qatar

Dans : Premier League.

Par Alexandre Chochois

Après une éclosion manquée à Monaco en 2015, Allan Saint-Maximin a su rebondir, notamment à Nice puis à Newcastle, son club depuis 2019. Talentueux, l'ailier de 25 ans ne manque pas de confiance en lui. Il n'hésite pas à se comparer à Sadio Mané, la star de Liverpool, et à postuler en équipe de France pour le Mondial 2022. Savoureux !

Auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 32 matches de Premier League cette saison, Allan Saint-Maximin aura été l'un des artisans du maintien plutôt confortable de Newcastle au sein de l'élite du football anglais. Mais l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne ne s'arrête pas là. Dans le dernier numéro de So Foot, le natif de Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine ose la comparaison avec le champion d'Afrique Sadio Mané : « Ceux qui ont joué avec moi savent très bien qu'en matière de qualité pure, je n'ai rien à envier à Sadio Mané. Le jour où j'aurai un joueur capable de finir les actions, je vais faire des saisons à 10-15 passes décisives, et je vais changer de dimension dans la tête des gens. » Ambitieux. Comme son désir de jouer en équipe de France.

Saint-Maximin vise une place au Qatar, rien que ça

International U16, U17, U20 puis Espoirs, Allan Saint-Maximin semble ne pas avoir abandonné l'idée d'être appelé par Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. « Est-ce que je pense avoir le niveau pour les Bleus ? C’est une certitude. Je pense avoir le niveau. Il y a de bons joueurs mais comme on peut le constater, ils sont nombreux à avoir eu la chance d’être appelés. Moi en tout cas, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour être appelé et je vais continuer de travailler, parce qu’il y a la Coupe du monde. Je sais très bien qu’avec ce qu’il va se passer à Newcastle dans les mois et les années à venir, je serai de plus en plus dans une bonne position pour intégrer l’équipe de France », a-t-il notamment déclaré. L'attaque de l'équipe de France, qui ne manque pas de joueurs ambitieux, n'a qu'à bien se tenir.