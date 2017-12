PL : Harry Kane devient le Messie des buteurs européens en 2017 !

Dans : Premier League, Foot Europeen, Liga.

En ce jour du Boxing Day 2017, Harry Kane est entré dans l'histoire du football, puisque grâce à son triplé lors du match entre Tottenham et Southampton, le buteur anglais des Spurs s'est hissé à la première place des buteurs européens sur l'année 2017. Alors qu'il avait un but de retard sur Lionel Messi avant le coup d'envoi, Harry Kane n'a eu besoin que de 39 minutes pour refaire son retard et passer devant la star argentine du FC Barcelone.

Harry Kane aura donc marqué 56 buts sur l'année civile, soit deux de plus que Lionel Messi, et surtout il a fait mieux en Premier League que les 36 buts marqués par Alan Shearer en Premier League, un record datant de 1995 sous le maillot de Blackburn. Et encore, le buteur de Tottenham a été privé d'un match pourtant au programme de 2017. En effet, l'affiche West Ham-Tottenham, qui devait avoir lieu dimanche prochain, a été reportée au 4 janvier 2018, les autorités londoniennes ayant préféré ne pas encombrer les transports en commun en plein rush de fin d'année.