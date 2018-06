OL : 75ME pour Fekir, Chelsea et Tottenham en alerte rouge !

Dans : Premier League, Mercato, Ligue 1, OL.

On ne sait pas ce qu'il en sera à la fin du mercato, mais l'avenir de Nabil Fekir semble passionner l'Angleterre. Ainsi, le Sun affirme ce lundi qu'après l'échec des récentes négociations entre l'Olympique Lyonnais et Liverpool, deux autres gros clubs de Premier League penseraient au capitaine de l'OL, dont le prix fixé par Jean-Michel Aulas serait désormais de 75ME.

Pour le tabloïd anglais, Tottenham et Chelsea pourraient rapidement se mettre en action, les deux clubs londoniens étant convaincus du potentiel de Nabil Fekir et étant en plus en quête d'un joueur ayant ce profil. L'Olympique Lyonnais n'a pas encore reçu d'offre de la part de ces deux poids lourds du championnat d'Angleterre, mais cela pourrait arriver avant la fin du Mondial. Conscients que Liverpool est toujours à l'affût concernant l'international tricolore de l'Olympique Lyonnais, les Blues et les Spurs veulent prendre vitesse les Reds, mais ils vont évidemment devoir également se contrer. Du côté de l'OL, Jean-Michel Aulas peut regarder tout cela en se frottant les mains, même si le patron de l'Olympique Lyonnais a indiqué la semaine passée qu'il se réjouissait de voir Nabil Fekir rester au sein du club. Contre 75ME, il pourrait revoir son jugement.