Officiel : José Mourinho prolonge à Manchester United

C’était annoncé depuis plusieurs semaines. Récompensé de ses bons résultats, José Mourinho a signé une prolongation pour une année supplémentaire à Manchester United. Le manager des Red Devils est désormais lié au club anglais jusqu’en 2020 plus une saison en option. De quoi rendre le « Special One » encore plus ambitieux.

« Nous avons mis la barre très haut avec trois titres en une saison. Mais c’est ce que j’attends de mon équipe. On est en train de créer un contexte favorable pour un avenir brillant et plein de succès pour Manchester United », s’est réjoui le Portugais, que l’on n’annoncera plus au Paris Saint-Germain l’été prochain.