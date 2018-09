MU : Zidane à la place de Mourinho ? C'est non... pour l'instant

Dans : Premier League, Mercato.

Après la défaite de Manchester United contre West Ham samedi (3-1), les rumeurs sont nombreuses autour d’un possible départ de José Mourinho.

Reste que virer le Portugais coûterait très cher au club britannique, ce qui pourrait offrir un sursis à ce dernier. En tout cas selon les informations obtenues par The Telegraph, il ne faut absolument pas s’attendre à voir débarquer un certain Zinedine Zidane à Old Trafford dans les prochains jours, malgré quelques rumeurs persistantes ces dernières heures…

Les rumeurs envoyant l’ancien coach du Real Madrid à Manchester United sont carrément « insensées » selon le média britannique, pour qui José Mourinho a toujours le soutien d’Ed Woodward, vice-président exécutif de Manchester United. A l’évidence, il en faudra donc plus pour convaincre le board anglais de se séparer de José Mourinho. Les matchs face à Valence en Ligue des Champions, puis contre Newcastle en Premier League, seront certainement déterminants pour l’avenir du Special One… et de Zizou ?