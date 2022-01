MU : Cristiano Ronaldo efface Greenwood de ses amis

Dans : Premier League.

Par Nicolas Issner

Mason Greenwood est au coeur d'une sale affaire. Accusé de violence physique et d’agression sexuelle sur son ex-petite amie, le jeune ailier de 20 ans a été suspendu par les Red Devils jusqu’à nouvel ordre.

Pendant cette trêve hivernale, Mason Greenwood fait tous les gros titres des tabloïds du Royaume, mais en dehors du terrain puisqu'il s'agit d'une affaire de viol et d’agression sexuelle. En effet, des images et des vidéos compromettantes ont fuité sur les réseaux sociaux ce dimanche à l’encontre du jeune international anglais (1 sélection). Son ex-compagne, Harriet Robson, a publié des photos d’elle, en sang et couverte de bleus. Accusé aussi de viol, celui qui a marqué 6 buts cette saison avec Manchester United a été placé dimanche en garde à vue et cette dernière a été prolongée ce lundi. D’après le quotidien britannique The Sun, les joueurs du vestiaire auraient unfollow Mason Greenwood sur Instagram. Ce serait le cas de Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Edinson Cavani, Jesse Lingard ou encore David De Gea. Une nouvelle qui en dit long sur ce que pensent les cadres du vestiaire. Les 2.8 millions de followers de Greenwood sur Instagram risquent également de fondre comme neige au soleil.

Greenwood mis sur la touche par Man.Utd

🔴 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! Mason Greenwood est suspendu « jusqu’à nouvel ordre » par Manchester United suite aux accusations de son ex compagne ! pic.twitter.com/frmweuQqgZ — BeFoot (@_BeFoot) January 30, 2022

Arrêté et mis en garde à vue par les enquêteurs de la police du Grand Manchester, Mason Greenwood risque gros. Si Manchester United le suit toujours sur les réseaux sociaux, les Red Devils ont décidé de suspendre leur joueur à titre conservatoire. Dans un communiqué, le club aux 20 titres de champion a déclaré « ne tolérer aucune forme de violence au sein de son effectif professionnel. » Formé au club, l’attaquant ambidextre a débuté avec les Red Devils en 2019 et compte 129 apparitions pour 35 buts. A Manchester, cette affaire rappelle celle de Benjamin Mendy dans l’autre club de la ville. Accusé de viol à plusieurs reprises, ce dernier avait été suspendu et sera jugé en juin prochain après avoir passé quelques mois en prison. Mason Greenwood risque de ne plus rejouer dans l’équipe de Ralf Rangnick cette saison, mais cela est secondaire compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés.