Mercato : Benzema pour 40,5ME, Arsenal tente sa chance !

Dans : Premier League, Mercato, Liga, OL.

Le récent clasico perdu par le Real Madrid face à Barcelone n'a pas amélioré la situation de Karim Benzema, l'attaquant français des Merengue étant copieusement sifflé lorsqu'il a cédé sa place en seconde période. Il est vrai que son association avec Cristiano Ronaldo ne fonctionne plus cette saison, ce que l'équipe de Zinedine Zidane paie au prix fort en Championnat. Alors, comme à chaque mercato, et même si Zizou soutient Karim Benzema, ce dernier est annoncé sur le départ.

Ce mercredi, le média spécialisé espagnol Don Balon affirme qu'Arsène Wenger est très motivé à l'idée de faire venir Karim Benzema à Arsenal et cela dès le mercato d'hiver. Pour cela, le manager des Gunners aurait obtenu de ses dirigeants que les Gunners fassent au Real Madrid une offre à hauteur de 45ME pour recruter l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais. Et du côté de Florentino Perez, on semble clairement hésiter, car la proposition d'Arsenal serait la seule pour un joueur qu'il apprécie nettement moins que son entraîneur. Sauf coup de tonnerre, Karim Benzema ne jouera pas la prochaine Coupe du Monde avec la France, et le patron du Real Madrid se demande si la valeur financière du joueur français n'est pas à son sommet. De là à le vendre à Arsenal...