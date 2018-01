Mercato : André Ayew retrouve Swansea...et son frère

18 mois après avoir quitté Swansea pour West Ham, André Ayew fait le chemin inverse ce mercredi soir puisque le club gallois a officialisé le retour de l'attaquant. Chez les Swans, André Ayew va retrouver son frère Jordan, lequel était arrivé au club lors du mercato d'hiver 2017. Les deux fils d'Abedi Pelé n'avaient plus évolué sous le même maillot depuis l'Olympique de Marseille, ils auront une seule mission à Swansea, sauver le club en premier League.

We are delighted to announce @AyewAndre has re-joined the club from @WestHamUtd in a club-record deal. 📝



Full story ➡️ https://t.co/CdpXdwzIEI#AyewBack pic.twitter.com/lbwvR2biyU