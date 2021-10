L'Arabie Saoudite avoue sa première erreur à Newcastle

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Cette semaine, les dirigeants saoudiens de Newcastle ont exigé des supporters des Magpies qu'ils cessent de venir avec des tenus s'inspirant des vêtements portés par les Saoudiens. Ils ont rectifié le tir ce samedi.

Très heureux de voir leur club préféré être repris par des investisseurs saoudiens, certains supporters de Newcastle avaient décidé depuis deux ou trois matchs de venir à St James Park vêtus des tenues portées par des Saoudiens. Une attitude qui se voulait cordiale et amicale, mais qui dans un premier temps n’a pas été du goût des nouveaux propriétaires des Magpies. Résultat, avant même d’annonce le limogeage de Steve Bruce, ces derniers ont fait savoir mercredi qu’ils ne voulaient plus que des supporters viennent ainsi « déguisés » au stade, estimant que cela pouvait « offenser d’autres personnes » en plus d’être « culturellement inappropriés ». Bien évidemment, le club du nord de l’Angleterre mettait les formes afin de ne pas non plus se mettre à dos des fans entièrement acquis à sa cause. Mais tout de même, du côté des tribunes, on n’a pas trop apprécié cette directive, d’autant plus que les autres clubs de Premier League sont montés au créneau pour contester la reprise du club par des Saoudiens. Et ce samedi, lors du match joué par Newcastle à Crystal Palace, on a même vu une banderole s’attaquant clairement à ce rachat.

Quoi qu’il en soit, du côté des dirigeants de Newcastle, on a finalement décidé de changer d’avis et de laisser les supporters venir lors du prochain match à domicile dans la tenue vestimentaire qu’ils souhaitaient. « Le Newcastle United FC souhaite clarifier les directives publiées le mercredi 20 octobre concernant la tenue vestimentaire des supporters. Les nouveaux propriétaires ont été comblés par l'accueil de la communauté locale, suite à l'acquisition du club il y a deux semaines. Les fans qui ont célébré cela en portant des vêtements culturellement traditionnels ont fait partie de cet accueil. Ceux qui souhaitent soutenir le club en portant des vêtements venant d’une autre inspiration culturelle doivent se sentir libres de le faire comme bon leur semble. Nous sommes « inclusifs » pour tous. Pour réitérer ce que nous avons dit précédemment, ni le club ni ses nouveaux propriétaires n'ont été offensés par les vêtements portés et ils apprécient les déclarations manifestes de soutien de nos fans », indiquent les Magpies.