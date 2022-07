Kalidou Koulibaly à Chelsea jusqu'en 2026 (Officiel)

Naples et Chelsea ont confirmé ce samedi matin le transfert de Kalidou Koulibaly. Le défenseur international sénégalais de 31 ans s'est engagé pour quatre ans avec le club londonien. Kalidou Koulilbaly a déjà rejoint Thomas Tuchel et ses joueurs aux Etats-Unis où Chelsea prépare sa saison.

Introducing our second signing of the summer! 🔵#KoulibalyIsChelsea