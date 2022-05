Erling Haaland, le cadeau empoisonné de Man City

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Manchester City vient de recruter Erling Haaland pour la saison prochaine. Le Norvégien était convoité par toute l'Europe mais il a préféré aller chez les Citizens. Toutefois, la presse anglaise affirme que plusieurs clubs comme Chelsea auraient juste passé leur tour dans le dossier.

En parallèle du feuilleton Kylian Mbappé, Erling Haaland a animé le marché des transferts ces dernières semaines. Le Norvégien de 21 ans est comme son alter ego parisien : jeune, talentueux et efficace devant les buts. Comme le Français, l'Europe est à ses pieds et c'est finalement Manchester City qui a décroché le gros lot. La formation de Pep Guardiola a déboursé les 75 millions d'euros de la clause libératoire fixée par le Borussia Dortmund. Manchester City récupère un renfort précieux pour rester en haut du premier championnat mondial, la Premier League. Le Norvégien a tout pour effrayer les défenses anglaises, enfin pas pour Chelsea.

Haaland pas assez fort pour la Premier League ?

En effet, selon les informations du journal The Sun, le club londonien était aussi un prétendant pour recruter Erling Haaland. Cependant, ce n'est pas le Norvégien qui a snobé les Blues mais le club lui-même. Les recruteurs londoniens ont abandonné sur ce dossier car ils doutaient que l'attaquant de Dortmund puisse être aussi efficace dans le championnat anglais qu'en Bundesliga.

Dortmund sends Haaland off in style 👏 pic.twitter.com/ctPWXbaeng — ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2022

Pour eux, Haaland marquait surtout grâce aux espaces offerts par les défenses en Allemagne. Mais, la Premier League est plus fermée, offrant moins de possibilités aux attaquants et le Norvégien pourrait en souffrir. Chelsea a basé son analyse sur le cas de Romelu Lukaku, recruté l'été dernier alors qu'il flambait en Serie A. Le Belge a peiné à Londres avec seulement sept buts en 24 matches de Premier League depuis son retour. Chelsea n'était pas le seul club réticent à acheter Haaland. Le Barça n'était pas convaincu par la personnalité du Norvégien et le Real était effrayé par ses blessures récurrentes. Tous ces éléments n'ont pas fait changer d'avis Manchester City qui espère avoir trouvé en Erling Haaland, 29 buts en 30 matches cette saison, le facteur X pour décrocher la C1.