Chelsea tient son directeur sportif, ce n’est pas Luis Campos

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

La recherche est finie pour Chelsea, qui a décidé après le mercato de changer son organisation.

Le futur directeur sportif se nommera, sauf coup de théâtre, Christoph Freund. Celui qui occupe déjà cette fonction dans la galaxie Red Bull et notamment à Salzbourg, avait impressionné le propriétaire du club londonien lors de discussions cet été, autour du joueur slovène Benjamin Sesko qui n’a finalement pas été transféré. Le dirigeant néerlandais avait récemment reconnu des contacts avec Chelsea, et qu’un tel club devait forcément être écouté. Selon Ben Jacobs, journaliste de CBS qui suit l’actualité de Chelsea de près, la signature de Freund va se faire prochainement, quand tout sera en place également entre les deux clubs. Freund a déjà discuté avec Graham Potter, le nouveau manager des Blues, et le feu vert a été donné sur le plan sportif.

Luis Campos a bien discuté avec Chelsea

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

Le journaliste précise que Luis Campos a bien été contacté et qu’il a bien accepté un rendez-vous pour voir ce que le club anglais lui proposait. Mais ce n’est pas allé plus loin, car le PSG avait prévu dans son contrat qu’il ne pouvait pas rejoindre un trop club européen pendant son engagement à Paris. A noter que Chelsea compte également recruter un directeur technique, et l’heureux élu devrait être Paul Mitchell, l’ancien dirigeant de l’AS Monaco. Mitchell connait très bien Freund, et leur association aurait donc du sens pour Chelsea, qui pourrait annoncer sa réorganisation complète pendant la trêve internationale. De son côté, le PSG peut souffler un bon coup, Luis Campos ne filera pas à l’anglaise à la fin de cet été, malgré la déception du mercato à ses yeux.