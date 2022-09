Chelsea peut pleurer, Salzbourg fait une annonce

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Courtisé par Chelsea pour devenir son prochain directeur sportif, Christoph Freund avait donné son accord et tout semblait devoir se passer dans les prochaines heures.

Mais coup de théâtre, le club autrichien a annoncé avoir refusé toutes les propositions des Blues et que son technicien néerlandais est et restera directeur sportif du RB Salzbourg. « Christoph est et reste directeur sportif du FC Red Bull Salzburg, il n'y a pas de déménagement à Chelsea », a fait savoir la formation autrichienne. De son côté, Freund a reconnu des discussions et un intérêt prononcé de la part de la formation anglaise, mais il s’est dit honoré de la confiance de Red Bull envers lui.