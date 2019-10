Arsenal : Emery, Xhaka, Manu Petit est choqué

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Ancien joueur d’Arsenal à l’époque où les Gunners rivalisaient avec Manchester United pour le titre chaque année, Emmanuel Petit se désole de voir l’état dans lequel le club se trouve à l’heure actuelle. Le départ d’Arsène Wenger n’a rien changé, la formation londonienne n’arrive plus à se mêler à la lutte pour le Big Four, et n’a même plus le mental nécessaire pour le plus haut niveau. Un constat symbolisé par les performances et l’attitude de son nouveau capitaine, Granit Xhaka, sifflé à sa sortie et qui n’a pas masqué son énervement à ce sujet. Un geste qui fait polémique en Angleterre, et auquel le champion du monde 1998 accorde une grande importance.

« Ce qu’il a fait sur le terrain, c’est une chose. J’ai déjà expliqué que je ne savais pas ce qu’il apporte à l’équipe. Mais ce qu’il a fait en quittant le terrain est totalement différent. Tu ne peux pas faire ça, c’est vu comme une traîtrise en Angleterre. Des capitaines comme Adams et Vieira ont toujours respecté les fans. Je n’ai pas l’impression que Xhaka comprenne ce que cela signifie d’être supporter. J’ai déjà vu des fans siffler des joueurs, bien sûr, mais pas comme ça. La colère était différente. C’est clair, ils ne veulent plus voir Xhaka jouer pour Arsenal », a expliqué à Paddy Power Manu Petit, qui balance une grosse pierre dans le jardin d’Unai Emery, qui n’a clairement pas la solution pour réveiller Arsenal en ce moment.